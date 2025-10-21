الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تفوز برئاسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)

فازت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار - بالإجماع – برئاسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

وذلك على هامش أشغال المؤتمر العالمي للاستثمار (WIC 2025) الذي سيشهد أيضا أشغال الجمعية العامة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA). الإعلان عن نتائج انتخابات المكاتب الجهوية للجنة التوجيه التابعة للرابطة.

وتم انتخاب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) بالإجماع، لمنصب مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا لثقة وكالات الترويج للاستثمار في المنطقة، واعترافا بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وقد تقدمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بترشحها الرسمي لهذا المنصب بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية. في إطار الدعوة الرسمية للترشح التي أطلقتها الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.

وتشارك الوكالة بانتظام في أعمال الرابطة وأنشطتها. من بينها تنظيم القمة المصغّرة لوكالات ترويج الاستثمار الإفريقية حول الاندماج الاقتصادي والتنافسية في إفريقيا. إضافةً إلى مساهمتها في سلسلة الدروس العالمية حول الاستثمار الأجنبي المباشر (WAIPA Global FDI Masterclass Series). من خلال عرض تجربة الجزائر في تفعيل الشباك الوحيد لخدمة المستثمرين.

ويجسّد هذا الفوز اعترافا دوليا بالتحولات العميقة التي تعرفها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال. كما يعكس التزام الوكالة بمواصلة الجهود لتعزيز صوت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل الرابطة العالمية WAIPA. والمساهمة الفعالة في تنفيذ مهام اللجنة التوجيهية وفقا للمادة 17 من النظام الأساسي للرابطة.