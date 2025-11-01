الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشارك في منتدى اقتصادي بإيطاليا

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، في فعاليات المنتدى الاقتصادي “Connext Export - Torino Business Matching”، المنظّم يومي 29 و30 أكتوبر 2025 بمدينة تورينو الإيطالية، من طرف الاتحاد الصناعي لتورينو (UIT).

وأوضحت الوكالة أن كل من إيمان تومي وعزيزة هواري، مديرتين بالوكالة، مثلتا الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. في فعاليات المنتدى الاقتصادي “Connext Export – Torino Business Matching”.

وعلى هامش هذا المنتدى، عقدت ممثلتَا الوكالة سلسلةً من اللقاءات الثنائية مع عدد من الشركات الإيطالية الناشطة في مجالات تثمين الكتلة الحيوية، الأنظمة المعلوماتية، الميكانيك وغيرها، حيث تم تقديم عرض شامل حول مناخ ومزايا الاستثمار في الجزائر، مع تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة التي تشهدها بيئة الأعمال والفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.

كما أشرفتا على تنظيم لقاءات أعمال (B2B) بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وإيطاليين، بهدف تشجيع الشراكات الاستثمارية ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية.

