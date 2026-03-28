الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشارك في الندوة الأورومتوسطية “Clusters”

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الندوة الأورومتوسطية حول سياسات التجمعات العنقودية “Clusters” نسخة المغرب العربي، المنعقدة يوم 25 مارس 2026 بالعاصمة التونسية.

وحسب بيان للوكالة، مثّل الهيئة في هذه التظاهرة، رابح زنير، مدير الشباك الوحيد اللامركزي بعنابة.

وشكّلت الندوة فضاءً لتبادل الخبرات بين صناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي التجمعات العنقودية (Clusters)من ضفتي المتوسط.

وتم تسليط الضوء على دور هذه التجمعات في تحفيز التنمية الصناعية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وتركزت النقاشات أساسًا على دعم وتمويل الابتكار، وتطوير آليات الاستثمار المشترك. إلى جانب تعزيز الربط بين البحث العلمي والقطاع الصناعي.

كما تخللت الندوة جلسات وورشات عمل متخصصة في مجالات الصناعة، والتحول الرقمي، والطاقة الخضراء. أسفرت عن مجموعة من التوصيات العملية لدعم سياسات التجمعات العنقودية في المنطقة.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن الديناميكية المتنامية للتعاون الأورو-متوسطي، لاسيما في إطار مبادرة EuroMed Clusters Forward (ECF) المدعومة من الاتحاد الأوروبي. والهادفة إلى تعزيز الابتكار وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية.

وأكدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال هذه المشاركة، التزامها بدعم تطوير منظومات التجمعات العنقودية في الجزائر. وتعزيز إنشاء سلاسل قيمة محلية وإقليمية، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي المستدام.