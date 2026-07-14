الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تصادق على 216 وعاءً عقاريًا

عقد مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم، أول اجتماع له برئاسة ممثل الوزير الأول، عبد الرزاق عزاب، وحضور المدير العام للوكالة، عمر ركاش.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة للمراسيم التنفيذية المتعلقة بإعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وتضمن جدول أعمال المجلس عرض آليات العمل الخاصة بعملية منح العقار الاقتصادي والمصادقة على أول عرض للأوعية العقارية. وكذا الأنشطة الاقتصادية الموجه للنشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك عبر مختلف ولايات الوطن.

وخلال الاجتماع، صادق مجلس الإدارة على 216 وعاءً عقاريًا ستقوم الوكالة بعرضها على المنصة الرقمية للمستثمر قريبا. وهذا بمساحة إجمالية تعادل 211.7 هكتاراً موزعة على 15 ولاية منها ورڨلة، سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، بجاية وغليزان.

وأكد البيان أن الوكالة تتوفر حاليا على حافظة عقارية تضم نحو 3000 هكتار من العقارات الصناعية والسياحية والحضرية.

وسيتم عرضها تدريجيًا على مجلس الإدارة للمصادقة عليها بعد استكمال تحضير ملفاتها التقنية، وفق المعطيات التي كشف عنها المدير العام للوكالة، خلال الاجتماع.

وبالمناسبة، أبرز ركاش الدور المنتظر من مجلس الإدارة، بعد توسيع صلاحياته ورفع مستوى تمثيل أعضائه، في تسهيل الفعل الاستثماري. وأيضا تبسيط أكبر لإجراءات الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي من خلال قرارات جماعية مسبقة وملزمة للقطاعات المعنية. وهو ما من شأنه الحد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين وتعزيز سرعة معالجة الاستثمار وتجسيدها على أرض الواقع.

وللإشارة، يضم مجلس الإدارة، في تشكيلته الجديدة، الأمناء العامين للقطاعات الوزارية التالية: الشؤون الخارجية، المحروقات، المناجم. الجماعات المحلية، المالية، الصناعة، الفلاحة، الطاقة، التعمير والتهيئة العمرانية، التجارة الخارجية، التجارة الداخلية، الري، السياحة، البيئة والتشغيل.