الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تُصدر مجلة “استثمار.DZ”

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن صدور العدد الأول من مجلتها السداسية “استثمار.DZ”، في نسختها الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية.

لتكون بذلك، منبراً إعلامياً وتحليلياً ومرجعاً متخصصاً يُعنى بمتابعة الحركية الاستثمارية في الجزائر. وإبراز الإصلاحات الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية. وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في مجال الاستثمار.

ويجسد إصدار هذه المجلة محطة مؤسساتية جديدة تعكس حرص الوكالة على ترسيخ ثقافة الاستثمار. وتوفير معلومة اقتصادية موثوقة، وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين. والتعريف بالإصلاحات التي باشرتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى بناء مناخ استثماري أكثر شفافية وجاذبية وتنافسية. بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.

وتندرج هذه المبادرة الإعلامية ضمن استراتيجية الوكالة الرامية إلى تطوير الاتصال المؤسساتي، وترقية المعلومة الاستثمارية. وتعزيز الشفافية. وتوفير محتوى متخصص يواكب التحولات الاقتصادية ويبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها الجزائر، بما يخدم المستثمرين. وصناع القرار، والباحثين، ووسائل الإعلام، والشركاء الاقتصاديين داخل الوطن وخارجه.

ويضم العدد الأول، في أكثر من 80 صفحة، مجموعةً من الملفات والتحقيقات والدراسات والتحليلات المتخصصة، من أبرزها:

الإصلاحات الجديدة لتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال استعراض مستجدات الإطار القانوني للاستثمار. وإصلاحات الشبابيك الوحيدة، والعقار الاقتصادي، ورقمنة الخدمات. وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين مرافقة المستثمرين وتسريع تجسيد مشاريعهم.

ملف خاص حول المناولة الصناعية، يسلط الضوء على واقع وآفاق المناولة الصناعية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الصناعية الجديدة. ودورها في رفع نسبة الإدماج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة. وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. مع استعراض فرص تطوير سلاسل المناولة في الصناعات الميكانيكية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية التحويلية.

قراءات وتحليلات للمستجدات الاقتصادية الوطنية والدولية، تستعرض أبرز التطورات الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار. وتقدم رؤى وتحليلات تساعد المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين على استشراف الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية.

قصص نجاح وتجارب استثمارية ملهمة، يستعرض العدد نماذج لمشاريع استثمارية وطنية وأجنبية وتجارب ناجحة. مدعمة بشهادات مستثمرين، تعكس التحسن الذي يشهده مناخ الأعمال في الجزائر. وتبرز أثر الإصلاحات الاقتصادية وفعالية مرافقة الوكالة للمستثمرين.

دور منظمات أرباب العمل كشريك استراتيجي في ترقية الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مناخ الأعمال. وترسيخ ثقافة التشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

نافذة على الولايات، يخصص هذا الركن في كل عدد من المجلة مساحة للتعريف بإحدى ولايات الوطن. من خلال إبراز مؤهلاتها الاقتصادية، ومزاياها التنافسية، والقطاعات ذات الأولوية. وفرص الاستثمار التي تزخر بها. بهدف تقريب المستثمر من الخصائص الاقتصادية للأقاليم وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلي عبر مختلف ولايات الجزائر.

ويخصص العدد الأول هذا الملف لولاية مستغانم، باعتبارها ولاية واعدة تتمتع بإمكانات اقتصادية متنوعة وفرص استثمارية متميزة.

أبرز نشاطات الوكالة، يرصد هذا الركن أهم الأنشطة والمبادرات التي اضطلعت بها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على المستويين الوطني والدولي. من خلال اجتماعاتها، ولقاءاتها مع المستثمرين، ومشاركاتها في المنتديات الاقتصادية. وجهودها في تطوير الخدمات، وتعزيز الشفافية، وترسيخ التحول الرقمي في مرافقة المستثمرين.

التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية، يستعرض جهود الوكالة في توسيع شبكة علاقاتها مع الهيئات النظيرة والمنظمات الدولية. وإبرام مذكرات التفاهم. وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.

دراسات ورؤى استشرافية، تتناول قضايا استراتيجية، من بينها التحول الطاقوي، والأمن الغذائي، والقطاع المنجمي، والصناعات التحويلية. وآليات تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية. بما يمنح المجلة بعداً علمياً يجعلها مرجعاً للمستثمرين، وصناع القرار، والباحثين، والإعلاميين.

وتطمح مجلة «استثمار.DZ» إلى أن تكون مرجعاً دورياً ومنصة متخصصة لنشر المعرفة الاقتصادية والاستثمارية. وفضاءً للتشاور مع المستثمرين والشركاء الاقتصاديين. والإسهام في التعريف بالإصلاحات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الجزائر. بما يدعم الدبلوماسية الاقتصادية، ويعزز جاذبية الاستثمار. ويرسخ مكانة الجزائر كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تندرج هذه المجلة ضمن جهود الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الرامية إلى تطوير الاتصال المؤسساتي. وتوفير مصدر موثوق للمعلومة الاستثمارية لفائدة المستثمرين. وصناع القرار، والباحثين، ووسائل الإعلام، والشركاء الوطنيين والدوليين. بما يواكب الديناميكية الجديدة التي يشهدها الاستثمار في الجزائر.