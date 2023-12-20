الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تفتح باب التوظيف  

فتحت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، باب التوظيف، أين أكدت أنها تبحث عن إطارات مؤهلة في مجال الإعلام الآلي، على وجه التحديد، مطورين ومختصين في أمن الشبكات، لتعزيز فريقها المكلف بتسيير الرقمنة وأنظمة المعلومات.

وأوضحت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن هذه الخطوة جاءت في إطار تعزيز هياكلها بموظفين في مناصب التأطير.

كما دعت الأشخاص المهتمين لتقديم طلباتهم، التي تشمل سيرة ذاتية مفصلة ورسالة تحفيز والمراجع المهنية، إلى العنوان الإلكتروني التالي: [email protected]

وتم تحديد آخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ 31/12/2023.

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