الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل 27 مشروعا أوروبيا بقيمة 2.5 مليار دولار

كشف عمر ركاش مدير لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن تسجيل 27 مشروعا مرتبطا بمستثمرين أوروبيين بقيمة 2.5 مليار دولار. مشيرابأن هذا الرقم مرشح للارتفاع مستقبلا وهو ما يشير إلى عودة الثقة. في مناخ الأعمال في البلاد.

وأوضح ركاش أنه من بين 203 مشروع استثماري أجنبي مسجل فعليا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والأجنبية مند إنشاء الوكالة (نوفمبر 2022). تم تسجيل 27 مشروعا مرتبطا بمستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات على غرار الفلاحة والاقتصاد الدائري. بمبلغ يقدر بحوالي 360 مليار دج، أي ما يعادل 5ر2 مليار دولار. والتي من شأنها استحداث 2400 منصب عمل متوقع”.

وتوقع المدير العام أن تعرف هذه الحصيلة ارتفاعا في المستقبل بالنظر للإقبال الملاحظ على الاستثمار في الجزائر من طرف الاجانب، معتبرا أن ذلك يعد دليلا ملموسا على “عودة الثقة في مناخ الأعمال في الجزائر, بفضل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،إيمانا وإدراكا منه بأن التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قوي ومستدام يتطلبان بيئة استثمارية شفافة، جذابة، وقائمة على الثقة والشراكة الفعالة”.