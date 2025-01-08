الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تستقبل وفدا عن “جيلي”

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأربعاء، وفدا عن الشركة الصينية القابضة لصناعة السيارات “جيلي”. والذي قدم عرضا شاملا حول استراتيجيتها بالجزائر على المديين القصير والمتوسط.

وتم استقبال الوفد الصيني الذي كان مرفوقا بممثلين عن مقاطعة شيانغ تان الصينية، من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش. وإطاراتها، حسب بيان للوكالة.

وقدم الوفد الصيني خلال هذا اللقاء “عرضا شاملا” عن نشاطات الشركة في مختلف دول العالم. وكذا استراتيجية علامة “جيلي” في مجال صناعة السيارات. في الجزائر على المديين القصير والمتوسط, يضيف المصدر ذاته.