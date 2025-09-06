الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تدعو إلى إبرام أكبر عدد من العقود التجارية والاتفاقيات

دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المشاركين في معرض التجارة البينية الإفريقية - IATF 2025- في طبعته الرابعة، إلى اغتنام هذه الفرصة المميزة لإبرام أكبر عدد ممكن من العقود التجارية واتفاقيات الاستثمار.

وأوضحت الوكالة أن إطاراتها المجندة في قلب المعرض حاضرة لمرافقة ودعم كل المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

كما أشارت أن هذه الطبعة تشهد حضور مؤسسات اقتصادية كبرى، ما يفتح آفاقاً واسعة لشراكات استراتيجية واعدة.

