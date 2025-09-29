الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تطلق فضاءً جديدًا للتبليغ عن المخالفات

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن إطلاق فضاء مخصص للتبليغ عن المخالفات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وحسب بيان للوكالة، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين جميع المتدخلين (موظفين ومستثمرين وحاملي مشاريع…) من التبليغ، في كنف السّرية التامة، عن أي سلوكيات غير قانونية أو ممارسات غير سوية أو مساومات أو تجاوزات قد تحدث عند إتمام الإجراءات الخاصة بتجسيد المشاريع الاستثمارية.

ويكون التبليغ عبر الرّابط التالي: https://services.aapi.dz/index?service=infraction