الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تطلق خدمة رقمية جديدة “بورصة الشراكة” لتسهيل الربط بين المستثمرين

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إطلاق خدمة رقمية جديدة تحت اسم “بورصة الشراكة”. وذلك في إطار مواكبتها للديناميكية التي تعرفها بيئة الاستثمار في الجزائر. وتنفيذاً لمهامها الرامية إلى إقامة علاقات أعمال بين المستثمرين وتسهيل التواصل فيما بينهم.

وتعَدُّ “بورصة الشراكة” فضاءً رقمياً تفاعلياً مخصصاً لربط المستثمرين بحاملي المشاريع، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في الجزائر.

وتمكّن هذه المنصةُ المستثمرين من إدراج عروض لمشاريع استثمارية مفتوحة للشراكة، سواء من طرف من يسعى لإيجاد شركاء لإنجاز مشروعه، أو من قبل من يبحث عن فرص جاهزة للاندماج فيها.

كما تسمح هذه الخدمة بعرض فكرة المشروع، وتحديد الاحتياجات والتوقعات من الشراكة، والتفاعل مع شركاء محتملين في بيئة آمنة ومنظمة.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الولوج إلى البورصة الرقمية عبر الرابط التالي:

https://aapi.dz/ar/bourse-de-partenariat-ar/