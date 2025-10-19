الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تدعو إلى الانخراط في الحملة الوطنية للتشجير

دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأحد، بجميع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين عبر الوطن إلى الانخراط الفعّال في المبادرة الوطنية للتشجير التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات وجمعية الجزائر الخضراء، والرامية إلى غرس مليون شجرة يوم 25 أكتوبر2025.

وثمنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هذه المبادرة الوطنية الرائدة، التي تجسّد التزام الدولة الجزائرية بتعزيز الغطاء النباتي وحماية البيئة.

حيث دعت جميع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين عبر الوطن إلى الانخراط الفعّال في هذه الحملة البيئية الكبرى. من خلال المساهمة الميدانية في عمليات التشجير داخل وخارج فضاءاتهم الاستثمارية والمناطق الصناعية. ودعم المبادرة عبر المساهمة في توفير الوسائل الضرورية وفرق العمل. بالإضافة إلى إدماج البعد البيئي ضمن استراتيجياتهم الاستثمارية وبرامج المسؤولية الاجتماعية لمؤسساتهم.

كما أكدت الوكالة الجزائرية للاستثمار، أن الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل. ودعت إلى جعل من 25 أكتوبر 2025 موعدًا يجسّد فيه الاتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور