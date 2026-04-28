الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: صدور النصوص المنظمة لنشاط الشبابيك الموحدة

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم في غضون أسبوع “على الأكثر”، صدور النصوص التنظيمية الجديدة المؤطرة لنشاط الشبابيك الموحدة التابعة للوكالة والتي من شأنها تحسين التكفل بالمستثمرين.

وقال ركاش في مداخلته خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة الثانية من اللقاء الذي نظمه بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، مكتب الدراسات “بي دبليو سي” لعرض نتائج الاستقصاء الدولي الذي أجراه PwC CEO Survey، بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أنه “وبعد مصادقة الحكومة عليها سيتم إصدار النصوص الجديدة التي تؤطر عمل الشبابيك الموحدة وهذا في غضون أسبوع على الأكثر”.

ووصف ركاش، صدور هذه النصوص بـ”الخطوة الهامة في مسار تحسين مناخ الأعمال”. وأكد أن الهدف من ذلك هو جعل الشبابيك الموحدة “واجهة وحيدة حقيقية أمام المستثمرين”، من شأنها تحسين التكفل بهم وتذليل كل العقبات.

وأضاف بأن إعداد هذه النصوص جرى بالتشاور مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم يوم إعلامي لعرض تفاصيلها قريبا.