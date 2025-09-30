الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومجلس التجديد الاقتصادي يناقشان تطوير منظومة الاستثمار

عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا ترأسه كل من المدير العام للوكالة، عمر ركاش، ورئيس المجلس، كمال مولى.

وشارك في هذا الاجتماع مسؤولو الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومديرو الشبابيك الوحيدة اللامركزية لبعض الولايات، وأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ومدرائه الجهويين.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات الدورية بين الطرفين، للتنسيق مع الفاعلين في منظومة الاستثمار، وتوفير الظروف الملائمة والضمانات للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتجسيد مشاريعهم وتعزيز تنافسيتهم.

ويأتي هذا اللقاء أيضا لمواكبة الديناميكية الاقتصادية التي أفرزها معرض التجارة البينية الإفريقية، المنعقد مؤخرا في الجزائر، والذي حازت فيه المؤسسات الجزائرية على حصة الأسد من العقود التجارية والاتفاقيات الاستثمارية. وذلك بغية مرافقتها في إنجاز مشاريعها وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

كما يهدف إلى تحديد العراقيل والمعيقات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين وضمان معالجتها الآنية.