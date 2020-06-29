الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية للشعر 2019

أعلنت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، اليوم الإثنين، عن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية للشعر 2019 بصيّغها التعبيرية “الفصيح، الملحون والأمازيغي”.

وحسب ما جاء في في بيان الوكالة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن حفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كل نوع سيكون يوم 5 جويلية المقبل.

وسيكون الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، في قصر الثقافة بهضبة العناصر في القبة بمناسبة الاحتفالات المخلّدة لعيدي الاستقلال والشباب.

أما بالنسبة للجوائز التشجيعية، فقالت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي إنها ستخصص حفلا تكريميا لهم في “دار عبد اللطيف” بالعاصمة، سيُعلن عن موعده على كل وسائل الاتصال للوكالة في الأيام المقبلة.

وحسب ما جاء في محاضر لجنة التحكيم، فقد فاز بالمرتبة الأولى عن الشعر الفصيح، المشارك فارس بيرة من سكيكدة، تلته بلعزوق تيريزي من بجاية ثم هارون عمري من وادي سوف.

فيما تحصل 7 مشاركين من 7 ولايات مختلفة على جوائز تشجيعية.

وعن الشعر الملحون، فقد فازت ولاية الجلفة ممثلة بمشاركها عبد السلام بن علية بالمرتبة الأولى، تلته فاتن زهرة خلوات من تيزي وزو وجمال مقاسي من تيسمسيلت، فيما تحصل 3 مشاركين على جوائز تشجيعية.

أما عن نوع الشعر الأمازيغي، فقد اقتصرت المشاركة على قصيدتين فقط، حيث فاز الطاهر مراح من تبسة بالمرتبة الأولى وبلال بن يوسف سعدلي من بجاية بالمرتبة الثانية.