الوكالة العقارية لولاية الجزائر: إلغاء غرامات التأخير لمستأجري المحلات

كشفت الوكالة العقارية لولاية الجزائر عن إلغاء غرامات التأخير لمستأجري المحلات التجارية والسكنية.

وأضافت الوكالة في إعلان لها نشر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك والموقع من طرف المدير، أن كافة المستأجرين للمحلات السكنية منها والتجارية التابعة لها والذين تأخروا عن دفع مستحقات الإيجار بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية لمكافحة تفشي جائحة لن تطبق عليهم غرامات التأخير.

كما دعت الوكالة كافة المستأجرين بالتقرب من الوحدات التابعة للوكالة من أجل وضع جدول شهري لدفع مؤخرات الإيجار، مضيفة أن مصالحها ستبقى تحت تصرف مرتفقيها للاجابة عن أي استفسار.