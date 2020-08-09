الوكالة العقارية لولاية الجزائر: جدول شهري لدفع مستحقات إيجار المحلات

دعت الوكالة العقارية لولاية الجزائر كافة المستأجرين للمحلات التابعة لها إلى التقرب من مصالحها لتسديد مستحقات الإيجار.

وأضافت الوكالة في إعلان لها نشر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك والموقع من طرف المدير، أنه على كافة المستأجرين للمحلات السكنية منها والتجارية التابعة لها والذين تأخروا عن دفع مستحقات الإيجار بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية لمكافحة تفشي جائحة كورونا أنهم مدعوون للتقرب من الوحدات التابعة للوكالة من أجل وضع جدول شهري لدفع مؤخرات الإيجار

وأفادت الوكالة أن مصالحها ستبقى تحت تصرف مرتفقيها للاجابة عن أي استفسار.