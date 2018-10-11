الوكالة الفضائية الجزائرية تسوق خدماتها إلى دول الجوار

أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق اليوم أن الوكالة تسوق خدماتها إلى بلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وأبرز أوصديق في تصريح اعلامي على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين

الوكالة الفضائية الجزائرية والمديرية العامة للغابات بمركز تطوير الأقمار الصناعية بوهران.

أن خدماتها المسوقة متمثلة خصوصا في الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية حول الكوارث الطبيعية.

وأضاف:” لدينا مكتب جهوي للدعم بمقر المديرية العامة للحماية

المدنية بالعاصمة مهمته تزويد هذه بالصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية في حال وقوع كوارث طبيعية.

وأضاف انه في حالة كوارث طبيعية نقوم بأخذ الصور عبر الأقمار الصناعية وتحليلها وهذا تجسيدا للالتزام الموقع مع الأمم المتحدة.

كما تقوم الوكالة ببيع الدراسات والخرائط على غرار ما تم القيام به مع مرصد الساحل وهي منظمة عالمية طلبت دراسات خاصة لموريتانيا والتشاد.

وتطمح الوكالة الفضائية الجزائرية الى توسيع خدماتها على المستوى الدولي.