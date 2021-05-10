الوكالة الوطنية تطلق مخططا للرقمنة لمحاربة البيروقراطية وتقديم خدمات عن بعد

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن إطلاق حملة إعلاميةبالموازات مع مبادرة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتعريف بالخدمات الرقمية المطورة من قبل القطاع.

وستتم هذه العملية من خلال عبر مشاركة كافة الفروع الولائية للتشغيل ممثلة عن الوكالة على غرار فرع عين الدفلى في إعداد وتسطير مخطط اتصالي يمتد خلال الفترة من.09/05/2021 إلى04/06/2021.

حيث يهدف هذا المخطط لتحسيس المواطن لاسيما مرافقي القطاع بماهية المنصات الرقمية التي سبق وضعها تحت تصرفهم وكذا بضرورة وأهمية استخدامها.

وتتم هذه العملية على مستوى مقرات الفروع الولائية للتشغيل، وهذا من خلال التعريف بالخدمات الرقمية والتطبيقات المعلوماتيةالمقدمة من طرف قطاع التشغيل ولاسيما الوكالة الوطنية للتشغيل.

وحسب البيان الوكالة الوطنية للتشغير فإن مخطط الرقمنة من شأنه تخفيف العبء على المواطن والإدارة على حدٍ سواء من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية من جهة وتقديم خدمة إلكترونية نوعية من جهة ثانية.

وأضاف البيان أن تبني هذهالإستراتجية جاء من أجل محاربة البيروقراطية في المقام الأول.

كما يهدف أيضا لأنسنة العلاقة بين المواطنين والمرافق العمومية التابعة للقطاع ناهيك عن تعزيز العمل التشاركي وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على خدمة رقمية نوعية.