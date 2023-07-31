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الوكالة الوطنية تطلق نداء للتبرع بالدم

بقلم ع.ع
الوكالة الوطنية تطلق نداء للتبرع بالدم
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أطلقت الوكالة الوطنية للدم، نداء للمواطنين البالغة أعمارهم ما بين 18 و 65 سنة للتبرع بالدم خلال هذه الصائفة التي ميزها “عزوف عن مراكز حقن الدم” و تنامي الاحتياجات إلى الدم.

وحسب بيان الوكالة الوطنية للدم، تندرج هذه العملية في اطار الترويج للتبرع بالدم و توعية المواطنين بأهمية هذا العمل. الذي من شانه إنقاذ الأرواح لا سيما في فصل الصيف. حيث يتراجع نشاط المتبرعين بالدم و تنامي الاحتياجات إلى الدم لا سيما على مستوى مصالح طب النساء و التوليد و الإسعافات الجراحية.
وفي هذا الصدد أطلقت الوكالة نداء للتبرع بالدم إلى كافة المواطنين الذين يتراوح سنهم ما بين 18 و 65 سنة. ويتمتعون بصحة جيدة ليتبرعوا بالقليل من دمهم في مراكز حقن الدم أو على مستوى حافلات جمع الدم.

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