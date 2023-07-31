الوكالة الوطنية تطلق نداء للتبرع بالدم

أطلقت الوكالة الوطنية للدم، نداء للمواطنين البالغة أعمارهم ما بين 18 و 65 سنة للتبرع بالدم خلال هذه الصائفة التي ميزها “عزوف عن مراكز حقن الدم” و تنامي الاحتياجات إلى الدم.

وحسب بيان الوكالة الوطنية للدم، تندرج هذه العملية في اطار الترويج للتبرع بالدم و توعية المواطنين بأهمية هذا العمل. الذي من شانه إنقاذ الأرواح لا سيما في فصل الصيف. حيث يتراجع نشاط المتبرعين بالدم و تنامي الاحتياجات إلى الدم لا سيما على مستوى مصالح طب النساء و التوليد و الإسعافات الجراحية.

وفي هذا الصدد أطلقت الوكالة نداء للتبرع بالدم إلى كافة المواطنين الذين يتراوح سنهم ما بين 18 و 65 سنة. ويتمتعون بصحة جيدة ليتبرعوا بالقليل من دمهم في مراكز حقن الدم أو على مستوى حافلات جمع الدم.