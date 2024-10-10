الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات: إطلاق مناقصة جديدة الإثنين القادم

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، عن إطلاق مناقصة، الإثنين القادم. بغرض جلب مستثمرين جدد في قطاع المحروقات بوهران.

وجاء في بيان للوكالة، أنها تعلن عن إطلاق مناقصة في إطار قانون 13 -19 المسير لنشاطات المحروقات “ألجبريا بيد راوند 2024″. مضيفة أن هذه العملية تعد مرحلة هامة في الإستراتيجية الطاقوية للبلاد. وتهدف إلى جلب مستثمرين جدد في قطاع المحروقات”.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الحدث سيجري الإثنين القادم بدءاً من الثالثة والنصف زوالا (15سا و30 د)، على مستوى قاعة محاضرات فندق “لو ميرديان وهران”.

يجدر التذكير، أنّ قانون 13-19 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المسير لنشاطات المحروقات. ينص خاصة على ان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مكلفة بوضع معايير وقواعد التأهيل المسبق للأشخاص و متعاملي المنبع لاي استثمار في هذا القطاع.

وعليه فإنّ كل شخص يريد الحصول على شهادة تأهيل مسبق، ملزم بتقديم طلب لدى الوكالة قبل تقديم الاكتتاب للعرض. إثر الإعلان عن المناقصة من أجل إبرام عقد محروقات او للقيام بنشاطات التنقيب في اطار ترخيص بالتنقيب.