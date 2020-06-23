الوكالة الوطنية لتحسين السكن تطلق أكبر عملية تنظيف لأحياء عدل

وحسب بيان للوكالة، انطلقت عملية التنظيف، من مدينة سيدي عبد الله، بالجزائر العاصمة.

وتأتي هذه العملية، في إطار الحرص على جعل أحياء عدل الأفضل على المستوى الوطني، وفق ما شدد عليه المدير العام في أكثر من مناسبة.

وتضع عدل استراتيجية مستدامة للحفاظ على السكنات، من خلال الصيانة والتنظيف المستمر للأجزاء الداخلية والمشتركة، مثلما تراعي معايير الجودة والنوعية في انجازها.

وتشمل العملية الكبرى تنظيف مداخل العمارات، والسلالم والمصاعد الكهربائية والحدائق وكل ما يحفظ الوجه الحضاري والجمالي لكل الأحياء على المستوى الوطني.

وناشد مدير فرع التسيير العقاري بوكالة عدل، محمد كمال بن علي، المواطنين المستفيدين من سكنات عدل، إلى الانخراط بقوة في جهد المحافظة عليها، مؤكدا أن نجاح المهمة مرتبط أكثر بالسلوك المواطني والحضاري.

وستجرى عملية التنظيف المقبلة بموقع بوينان، على أن تمتد لكافة المواقع عبر التراب الوطني، يضيف البيان.