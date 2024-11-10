الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار تبحث سبل التعاون مع البنك الدولي

إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم الأحد. وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للرفاهية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد.

جرى اللقاء، بحضور عدد من إطارات الوكالة، تم في إطار بحث سبل وآليات التعاون بين الوكالة والبنك الدولي لتعزيز مناخ الاستثمار في الجزائر.

وقد أثنى نادر محمد المدير الإقليمي للرفاهية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة في ترقية الاستثمارات وتوفير الدعم والمواكبة للمستثمرين المحليين والدوليين. مشيداً بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الوكالة، رغم حداثة إنشائها، والدور الفعال الذي تلعبه في هذا المجال.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى النظام الجديد لتقرير البنك الدولي المتعلق بتقييم مناخ الأعمال. والذي يحل محل تقرير “Business Ready “B-READY”.الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التحسينات التي طرأت على مناخ الاستثمار في الجزائر، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم عدد من إطارات الوكالة الذين استفادوا من التدريب في إطار برنامج الدعم التقني الذي يقدمه البنك الدولي. هذا البرنامج يندرج ضمن مشروع “الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لترقية الاستثمار في الجزائر”. الذي تعمل الوكالة على إعداده بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات المستدامة في البلاد.