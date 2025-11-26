الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.. هكذا يتم التبرع بالأعضاء من الأشخاص الأحياء والمتوفين

قالت فريال حسان مكلفة بتسيير الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، أن الوكالة تعمل حاليا على تنسيق وتطوير نشاطات إنتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان انتظامها وأمنها.

وعقدت لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني والشؤون الإجتماعية، اليوم الأربعاء إجتماعا، خصص للإستماع إلى عرض قدمته فريال حسان مكلفة بتسيير الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. التي أوضحت أن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء “ANG” تعدّ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتعمل تحت إشراف وزارة الصحة وتم تفعيلها سنة 2015.

كما أشارت المتحدثة، إلى أن مهام الوكالة تتلخص في تنسيق وتطوير نشاطات إنتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان انتظامها وأمنها. كما تتولى الوكالة مراقبة مطابقة تسيير المؤسسات الاستشفائية المرخص لها وكذا بنوك الأنسجة والخلايا للمعايير المعمول بها. بالإضافة كذلك إلى ترقية التبرع لدى مهنيي الصحة والجمهور الواسع. كما أنها مكلّفة بمسك قائمة الإنتظار الوطنية لزرع الأعضاء والأنسجة. مع ضمان مبدأ الإنصاف، وتمسك أيضا السجل الوطني للرفض.

وأضافت أن عمل الوكالة يستند إلى إطار قانوني حديث، حيث تضمّن قانون الصحة لسنة 2018. تعديلات جوهرية مست الأحكام المتعلقة بانتزاع وزرع الأعضاء والخلايا البشرية.

وأوضحت المكلفة بتسيير الوكالة، بالنسبة للتبرع من الأشخاص الأحياء، أنه يُسمح بالتبرع في الإطار العائلي، بالإضافة إلى التبرع المتقاطع، الذي يتم فيه تشكيل ثنائيين دون الكشف عن هوية المتبرع والمتلقي. ويشترط ألا يتم النزع دون موافقة، وتكون الموافقة في التبرع المتقاطع أمام رئيس المحكمة المختصة إقليمياً. أما بالنسبة للتبرع من الأشخاص المتوفين، فيشترط للتأكد من الوفاة معاينة طبية وشرعية، وعدم تسجيل المتوفي في سجل الرفض أو عدم تصريحه برفضه لأحد أفراد أسرته. وتتم استشارة أسرة المتوفي وفق ترتيب أولي (الأب، الزوج، الإخوة، الأم، الأبناء، الأخوات)، مع المنع التام لكشف هوية المتبرع المتوفي للمتلقي، والعكس كذلك.

فيما يخص النشاطات والإنجازات، تتنوع جهود الوكالة بين التكوين للمختصين في زراعة الكبد وأطباء الكلى والتخدير خارج وداخل الجزائر. وتنظيم أيام تكوينية وملتقيات على مستوى المراكز الاستشفائية.

بالنظر إلى إحصائيات العام الجاري فيما يخص عمليات الزرع، فقد بلغ عدد عمليات زرع الكلى 140 عملية، وزرع الكبد 00 عملية، وزرع القرنية 98 عملية، وزرع الأنسجة 412 عملية، وذلك حتى 30 سبتمبر 2025.

أما عن أفق الوكالة، فأوضحت فريال حسان أنها تسعى إلى إتمام النصوص التنظيمية الخاصة بزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا، ومواصلة عمليات التدقيق على مستوى مراكز استشفائية أخرى وكذا تنسيق التبرع بالأعضاء وزرعها على مستوى المراكز المرخصة، وإتمام قائمة الانتظار الخاصة بالمتبرعين المتوفين دماغياً.