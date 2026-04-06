الوكالة الوطنية للأمن الصحي: المصادقة على الاستراتيجية الوطنية 2025-2030

عقد اليوم، الاثنين 6 أفريل 2026، بمقر الوكالة الوطنية للأمن الصحي، اجتماع مجلس توجيه الوكالة في طبعته السادسة لدورته العادية.

الاجتماع عقد برئاسة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وبمشاركة رئيس الوكالة البروفيسور كمال صنهاجي، إلى جانب أعضاء مجلس التوجيه ومسؤولي وإطارات الوكالة.

وتضمن الاجتماع المصادقة على النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال الخاص بهذه الدورة، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025-2030. وحصيلة عمل ونشاطات الوكالة خلال سنة 2025. إضافة إلى مشروع خطة العمل وميزانية الوكالة لسنة 2026.

كما تم التطرق إلى دور ومهام وطريقة تسيير المندوب الولائي للوكالة الوطنية للأمن الصحي.