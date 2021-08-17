الوكالة الوطنية للتبرع بالدم تنظم يوما تضامنيا مع المصابين في حرائق الغابات

نظّمت الوكالة الوطنية للتبرع بالدم، أمس يوما تضامنيا لتزويد المصالح الإستشفائية بهذه المادة الحيوية. خاصة في ظل تسجيل مصابين بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بعدة ولايات من الوطن.

وحضر مراسم انطلاق هذه المبادرة وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، حيث أكد أن تنظيم مثل هذا اليوم يعكس تضامن الجزائريين ووقوفهم كرجل واحد في ظل الأزمات والمحن. مشيرا إلى أن الوزارة وفّرت كل الإمكانيات البشرية والمادية من أجل التكفل الأمثل بالمصابين جراء هذه الحرائق

من جهتها، أوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتبرع بالدم، ليندة ولد قابلية، أن تنظيم هذا اليوم التضامني جاء تجسيدا لمطالب المواطنين من أجل مساعدة إخوانهم المرضى. سيما منهم المصابين جراء الحرائق التي شهدتها بعض ولايات من الوطن. خاصة وأن هذه الفترة من السنة تشهد تراجعا في وتيرة التبرع بالدم بسبب العطل وكذا الوضعية الوبائية. حيث دعت المواطنين إلى التوجه نحو مراكز حقن الدم للتبرع من أجل المساهمة في إنقاذ حياة إخوانهم