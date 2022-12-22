الوكالة الوطنية للتشغيل تقدّم عرضا رقميا جديدا لتسريع الخدمة العمومية

قدّمت الوكالة الوطنية للتشغيل، عرضا رقميا جديدا لتسريع الخدمة العمومية. وذلك خلال ندوة حول الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين الباحثين عن منصب شغل. والتي تهدف إلى تسريع الخدمة العمومية في مجال التشغيل.

كما تم تقديم عرض حول الخدمات الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل. تشمل تطبيقات ومنصات وضعت للمستخدمين وطالبي العمل قصد التعريف بها وشرح كيفية استعمالها.

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، من خلال كلمة قرأها بالنيابة عنه، مستشاره لعرابي فيصل، أنّ هذا اللقاء يعد فرصة للمستخدمين وطالبي العمل على حد سواء للقاء مختلف الفاعلين الاقتصاديين. خاصة وأن الوكالة قطعت أشواطا بارزة في مجال رقمنة خدماتها لمواكبة العصر يتسارع فيه التطور التكنولوجي وتبادل المعلومات”.

كما أشار إلى أن هذه الخدمات الرقمية ساهمت بشكل بارز على تقريب الإدارة العامة. وبالأخص الوكالة كمرفق عمومي للتشغيل من المواطن. بالإضافة إلى تسهيل وتسريع الخدمة العمومية في قطاع التشغيل. وقامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتطوير نظام معلوماتي للاستخدام الداخلي وآخر للاستخدام الخارجي لفائدة طالبي العمل. وذلك بهدف عصرنة محيط الشغل من خلال التركيز على نظام معلوماتي وسيط، وتوفير بوابة اتصالية وتأسيس نظام تكنولوجي إضافة إلى تقديم خدمات عن بعد.

كما تمكنت الوكالة الوطنية للتشغيل – بحسبه- من تطوير ما لا يقل عن 15 أرضية رقمية ونظام معلوماتي وتطبيق وذلك منذ 2014 إلى غاية 2022″.

من جهته، استعرض مسؤول مشروع المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، مراد قسيوار، بالقول إنّ هذه الخدمة تعتبر وسيلة لجمع وتحليل المعلومات التي ستساعد على تحديد حاجيات سوق العمل وضبط التكوين المتخصص المطلوب في هذا الإطار.

وأوضح أنّ هذه المدونة سمحت بتقسيم القطاعات المهنية إلى 3 محاور كبرى هي: القطاعات الأساسية، القطاعات الثانوية، والقطاعات الملحقة. وهي التي تحدد على ضوئها أساليب البحث وفق المهارات أو وفق المهنة أو وفق القطاع المهني.

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