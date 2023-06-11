الوكالة الوطنية للدم: تزايد عدد المتبرعين وتكريم الأوفياء عبر مختلف الولايات

كشف مدير الإتصال للوكالة الوطنية للدم، سفيان كيري، أن أعداد المواطنين المتبرعين بالدم في تزايد مستمر. بفضل عمليات التحسيس التي تقوم بها الوكالة والمجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات لتأطير هذه العملية.

وقال كيري خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الثانية، أن الجزائر حققت قفزة نوعية في هذا المجال بإعتراف من المنظمة العالمية للصحة. التي اختارتها لاستضافة ولأول مرة فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. المصادف لـ14 جوان من كل سنة، وذلك يومي الـ13 و الـ14 من جوان الجاري. تحت رعاية وزارة الصحة وتحت شعار “تبرع بالدم، تبرع بالبلازما…شارك الحياة، شارك كثيرا”.

كما أضاف المتحدث، أنه سيتم خلال هذه الفعاليات توجيه رسالة تقدير وإعتراف للمتبرعين بالدم الأوفياء. والتحسيس بأهمية عملية التبرع التي تساهم في إنقاذ العديد من الأرواح”. مشيرا إلى أن هذه التظاهرة التي ستعرف مشاركة وطنية وأجنبية للفاعلين في هذا المجال. ستهدف إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه المتبرعون بالدم بشكل طوعي. ومنتظم في ضمان إمدادات آمنة ومستدامة للمرضى.

كما أشار كيري أيضا إلى أنه سيتم خلال هذه الفعاليات تنظيم مجموعة من الأنشطة على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة عبر كافة التراب الوطني. كما سيتم عقد ندوات وتنظيم أبواب مفتوحة وحملات للتبرع بالدم مع برمجة حصص توعوية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والمحلية والأجنبية، من أجل ترسيخ ثقافة التبرع”.

وكشف سفيان كيري، أنه سيتم خلال هذه المناسبة تكريم المتبرعين الأوفياء الدائمين عبر مختلف الولايات نظير المجهودات الكبيرة التي يبذلونها من أجل تحسين المنظومة الصحية الجزائرية.

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