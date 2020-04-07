الوكالة الوطنية للدم تستغيث.. كورونا حرم آلاف المرضى من حقن الدم الإستعجالية

دقت الوكالة الوطنية للدم ناقوس الخطر جراء النقص الفادح الذي تعانيه مختلف فئات المرضى من حقن الدم بعد عزوف أغلبية المواطنين على التبرع بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودعت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم، ليندة ولد قابلية، المواطنين إلى التبرع بقليل من دمهم من أجل انقاذ حياة آلاف المرضى عبر مختلف ولايات الوطن.

وقالت الدكتورة، في تصريح لها لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الآلاف المرضى عبر الوطن بحاجة ماسة الى حقن الدم بصفة استعجالية، على غرار المصابين بالرضوض والنزيف عند الوضع وفي مختلف العمليات الجراحية وعند المصابين بأمراض الدم والسرطان”.

وأضافت المتحدثة أن “القلق اصبح ينتاب المتبرعين بسبب قلة المعلومات أو تخوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال عملية التبرع”.

مشيرة في السياق ذاته، أنه ورغم ذلك “وجب الحفاظ على العملية للتزود بهذه المادة الحيوية من أجل انقاذ حياة الآخرين”.

وأكدت الدكتورة، أن التبرع يمكن أن يكون بشرط “الانتقاء طبي للأشخاص المتبرعين مع الالتزام بالمسافة الضرورية لكل مرحلة من مراحل التبرع”.

بالإضافة إلى “احترام إجراءات النظافة المنتظمة بعد مرور المتبرع مع الحفاظ على العمل بمواد معقمة وذات الاستعمال الأحادي”.