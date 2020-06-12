الوكالة الوطنية للدم: جمع أكثر من 643 ألف كيس من الدم سنة 2019

أطلقت الوكالة الوطنية للدم حملة وطنية تحسيسية من أجل تشجيع عملية التبرع بالدم بشكل منتظم و مؤمن في ظرف يتميز بانتشار عالمي لجائحة فيروس كورونا أدى الى تقليص معتبر للمخزون الوطني لهذه المادة.

وأضافت الوكالة الوطنية للدم، أنه قد تم إطلاق هذه الحملة تحت شعار “دم مؤمن من أجل انقاذ حياة الأخرين’، تحت شعار “التبرع بالدم من أجل تحسين الصحة عبر العالم” بمناسبة اليوم العالمي للمتبرع بالدم الذي تحييه منذ سنة 2004 الجزائر و جميع دول العالم يوم 14 جوان.

من جهتها تأسفت الوكالة لتراجع المخزون الوطني الخاص بالدم بسبب تردد المواطنين في التبرع بدمهم بحجة غلق الساحات العمومية و المساجد، خاصة في ظل الظرف الحالي المتميز بتطور انتشار فيروس كورونا.