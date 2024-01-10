الوكالة الوطنية للدم.. 253 مركز لجمع وتحضير وتوزيع الدم

قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم حورية توافديت، أن المؤسسة تكتسي أهمية كبيرة في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية. باعتبارها تعنى بتنسيق عمليات جمع وتحضير وتوزيع الدم عبر 253 مركزا. موزعا على كامل التراب الوطني. وتضمن جميع الاحتياجات الوطنية من هذه المادة.

وأشارت توافديت خلال استماعها من قبل لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني. إلى ضرورة الانخراط في عمليات التبرع بالدم التي تنظمها الوكالة دوريا في كل مناطق الوطن. مؤكدة أهمية التنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات للترويج لهذا العمل الإنساني النبيل. من خلال حملات تحسيسية وحصص إذاعية وتلفزيونية وملصقات إشهارية. خصوصا خلال موسم الاصطياف الذي تقل فيه عملية التبرع بالدم.

وفي آخر الإجتماع قدّم النواب جملة من المقترحات. تمحورت حول توفير الظروف الملائمة للمواطنين الراغبين في التبرع بالدم وتشجيعهم على ذلك وتوفير مرافقة جيدة لهم. و رقمنة بنك الدم، وكذا إعادة النظر في سياسة التبرع بالدم. ناهيك عن تزويد مستشفيات الولايات الداخلية. بشاحنات التبرع بالدم.