الوكالة الوطنية للسدود: نسبة امتلاء السدود بلغت 62 بالمائة..والمخزون يكفي لسنتين

كشفت الوكالة الوطنية للسدود أن نسبة امتلاء السدود بلغت 62 بالمائة، مضيفة أن المخزون يكفي لسنتين.

وأضاف المصدر “لوأج”، أن نسبة امتلاء السدود المستغلة بلغ 62 بالمائة عبر الوطن بفضل التساقط الأخير للأمطار.

وحسب نفس المصدر، فإن هذه الزيادة في كميات المياه المخزنة عبر 75 سدا في البلاد تم تسجيلها بفضل هطول الأمطار مؤخرا على مستوى عدة ولايات في البلاد.

وأضافت الوكالة أن معدل امتلاء السدود في الغرب يقدر بـ 52 بالمائة. ففي منطقة الشليف الوسط الغربي بلغ 55 بالمائة، أما في الوسط فبلغ 45 بالمائة، في حين قدرت نسبته 80 بالمائة في المنطقة الشرقية.

وأفادت أنه من بين 75 سداً مستغلا في الجزائر، امتلأت ثمانية سدود بالكامل 100 بالمائة وهي: سكاك “تلمسان” ، مكسا “الطارف” ، القصير وبوسيابة “جيجل” ، بني هارون “ميلة”، بني زيد “سكيكدة” ، بوقرة “تيسمسيلت” و شليف “مستغانم”.

وحسب تقديرات الوكالة، فإن مخزون المياه الحالية يضمن الأمن المائي لمدة سنتين متتاليتين.