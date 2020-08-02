الوكالة الوطنية للصيد البحري ترافق الراغبين في إنشاء جمعيات بمجال تربية المائيات

أعلنت الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، أمس السبت، عن مرافقة الراغبين في إنشاء جمعيات في مجال تربية المائيات والموارد البيولوجية البحرية.

وأكدت الوكالة في بيان على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، استعدادها لمرافقة الراغبين في إنشاء جمعيات مهنية أو علمية أو ثقافية أو في أي مجال يخص القطاع، في مختلف المراحل، بدءا من الفكرة إلى غاية التأسيس.

مضيفة بأنه على أصحاب الأفكار الراغبين في إنشاء جمعيات، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات، الاتصال بالوكالة عبر صفحتها على “الفايسبوك” أو من خلال بريدها الإلكتروني.