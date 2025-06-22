الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحصل على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية “ISO”

تحصلت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية “anpp” على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ” ISO 9001:2015 “.

وتبعًا لتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري وفي إطار مسعى تعزيز الأداء المؤسساتي وفقًا للمعايير الدولية. تحصلت مؤخرا الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ” ISO 9001:2015 “. وذلك بعد تقييم دقيق وشامل من قِبل الهيئة الجزائرية للتصديق والتقييم “Vera Conformité”.

وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل دعم إطارات الوكالة وتضافر جهود مختلف فرق العمل، لتحقيق هذا الإنجاز المشرف، و هذا في إطار تنفيذ خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير كفاءات الوكالة ، وترسيخ ثقافة التميز، والارتقاء بجودة الخدمات الرقابية والتنظيمية بما يسمح بتشجيع صناعة الأدوية و كذا المستلزمات الطبية محليا .

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