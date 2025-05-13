الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية..تسجيل 2500 قرار متعلق بتسجيل الأدوية

سجلت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حوالي 2500 قرار متعلق بتسجيل الأدوية والموافقة على تسويق المستلزمات الطبية خلال السنة الماضية .

وأوضحت مسؤولة إدارة الجودة بالوكالة، خديجة بوقرة، عبر أمواج الاذاعة الجزائرية، أن الوكالة سجلت السنة الماضية حوالي 1350 قرارا. خاصا بتسجيل الأدوية، وأكثر من 1100 قرار يتعلق بالموافقة على تسويق مستلزمات طبية. ما يمثل “ارتفاعا ملحوظا” مقارنة ب2023 التي شهدت إصدار ما يقارب 1050 قرارا وموافقة.

وتعكس هذه الأرقام -حسب المتحدثة- “تحسن أداء الوكالة واستقرار المنظومة التنظيمية التي أصبحت أكثر فعالية ووضوحا”. خاصة وأن المنتج المحلي يغطي حاليا 79 بالمائة من احتياجات السوق. مشيرة إلى الجهود المبذولة من أجل تسهيل الإجراءات دون المساس بجودة وسلامة المنتجات. من خلال دراسة الملفات. والتحاليل المخبرية، والتقييم العلمي والتقني للمنتجات الصيدلانية.

ولفتت المسؤولة إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين، بفضل البيئة التنظيمية التي أثبتت فعاليتها خلال السنوات الأربع الأخيرة. معتبرة أن هذه الديناميكية الجديدة جاءت تجسيدا لرؤية السلطات العليا للبلاد الرامية. لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوسيع الإنتاج المحلي.

في السياق ذاته، تقوم الوكالة، تنفيذا لتوجهات وزارة الصناعة الصيدلانية.، بتوجيه المستثمرين نحو إنتاج الأدوية التي تعرف ندرة في السوق. تضيف بوقرة، مثمنة “التحكم التام” التي باتت تعرفه الصناعة المحلية في مختلف أصناف الأدوية.

وفضلا عن ذلك، يجري توجيه المتعاملين نحو الاستثمار في مجال صناعة الأدوية المبتكرة وكذا المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية،مواكبة للتطورات الحاصلة في العالم، تقول المسؤولة.