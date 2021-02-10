الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ترخص لـ6 متعاملين للاستكتشاف المنجمي

أشرف اليوم الأربعاء، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إسماعيل جوزي، على فتح أظرفة العروض المالية، الخاصة بمزايدة ترخيص الاستكشاف المنجمي.

وقال إسماعيل جوزي، إن المزايدة تخص 21 ترخيصا للاستكشاف المنجمي، حيث بلغ عدد الأظرفة التي تم استلامها 82 عرضا.

وعرفت نتائج المزايدة، بنجاح ست متعاملين للاستكشاف المنجمي في كل من ولايات بسكرة، مسيلة، ورقلة، اليزي.

وأشار جوزي، إلى أن العروض التي تم قبولها لعملية التقييم بلغ عددها 62 عرضا، فيما تم رفض 20 عرضا.

وعن سبب رفض العروض الـ20، أوضح المتحدث، أنها لم تكن مطابقة لأحكام دفتر الشروط.

وأضاف رئيس الوكالة، أن عدد العروض التى تم قبولها للمرحلة المالية بلغ 32 عرضا.