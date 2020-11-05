الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية: تنافس 62 عرضا تقنيا على 21 موقعا منجميا

تم قبول ما مجموعه 62 عرضا تقنيا يتعلق بمناقصة تخص 21 موقعا منجميا للتنقيب عن مواد مختلفة في 11 ولاية من ولايات البلاد.

وتم ذلك خلال جلسة عامة جرت أمس الأربعاء لفتح الاظرفة نظمتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنمية.

أكد مسعود حوفاني، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في ختام جلسة فتح الاظرفة، التي جرت بحضور المكتتبين و محضر قضائي، إن العروض التقنية التي تم إختيارها كانت جزءا من إجمالي 82 عرضا.

وأوضح خلال ندوة صحفية أن هذه العروض التقنية قد تم إستلامها بعد الإعلان عن مناقصة وطنية (رقم ن 1 / و.و.ن.م/ 2020) والتي تتوافق مع جلسة المناقصة الخمسين لـ 21 عقدا منجميا للتنقيب.

وأشار حوفاني إلى أن هذه هي النتائج الأولية وستكون العروض التقنية البالغ عددها 62 التي تم إختيارها موضوع دراسة معمقة من قبل لجنة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي ستعلن عن نتائجها النهائية في غضون أسبوع.

وأضاف رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أنه سيتم دعوة المكتتبين يوم 24 نوفمبر المقبل لتقديم عروضهم المالية قبل الحصول على تصاريح التنقيب المنجمي أو عدم الحصول عليها.

وقال حوفاني أن جلسة المناقصة الخمسين تقترح على المكتتبين مواد مختلفة مثل الحجر الجيري والغرانيت والجبس وكذلك الرمل والتوف والطين في مختلف الولايات، وخاصة تلك الواقعة في جنوب البلاد (أدرار، بسكرة، مسيلة، اليزي والوادي).

وأشار حوفاني بهذه المناسبة، إقبال المكتتبين على موقع سيدي عامر بولاية المسيلة “الرمال”، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد تلقت 35 عرضذا تقنيذا، تم رفض 7 منها.

كما أكد أن جلسة المزاد الجديدة هذه جاءت في ظروف خاصة ناجمة عن وباء فيروس كورونا، مضيفا أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إضطرت إلى تجميد العملية في 23 مارس قبل استئنافها في الثامن من أوت ولمدة شهر.

كما اضطررنا إلى تأجيل موعد فتح أظرفة العروض الفنية إلى 4 نوفمبر بدلا من 2 نوفمبر، وذلك بسبب إجراء الاستفتاء على التعديل المقترح الدستوري.