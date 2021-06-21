الوكالة الوطنية للنفايات: أقل من 5 آلاف عامل ينشطون في تثمين النفايات المنزلية

كشفت الوكالة الوطنية للنفايات، أن عدد العمال الذين ينشطون في مجال تثمين النفايات المنزلية والشبيهة لا يتعد 5 آلاف عامل عبر كامل الوطن. مضيفة أن هذا العدد أكبر بكثير إذا تم إحتساب النشاطات غير الرسمية في هذا الميدان.

وأوضحت الوكالة الوطنية للنفايات في حصيلتها الخاصة بتسيير النفايات خلال 2020، أن 4.813 عامل يضطلعون حاليا بالنشاطات الرسمية المتعلقة بتثمين النفايات المنزلية والشبيهة. بمعدل تثمين 22 طنا من النفايات شهريا للعامل الواحد.

وأشار التقرير إلى القيود التي تعرقل هذا النشاط في الجزائر وتؤدي إلى خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة. على غرار صعوبة الوصول إلى مواقع النفايات. كما أن المتعاملين يجدون أيضا صعوبة في الحصول على العقار. موضحا أن أغلبهم لا يمتلكون عقارا يتناسب مع أنشطة تثمين النفايات مما يؤثر سلبا على قدرة الفرز والتخزين والتثمين”.

وأضاف التقرير أن هناك 39 مستودع فرز و11 مركز فرز عملي. غير أن مراكز الفرز هذه ضعيفة المردودية بالنظر إلى هشاشة ظروف العمل وغياب الأداءات التقنية. وأشارت أن طاقات إسترجاع مراكز الفرز هذه تتراوح ما بين 80 و100 طن/يوميا. لكنه يصعب بلوغ هذه الطاقة بسبب غياب الفرز الانتقائي الأولي في المصدر.