الوكالة الوطنية للنفايات تسجل 8.500 شكوى للقضاء على النقاط السوداء

وضعت الوكالة الوطنية للنفايات نظام إنذار ومراقبة لتجنيد المواطنين حول تكفل أفضل بالنفايات. وكذا القضاء على النقاط السوداء الذي سمح بتسجيل حوالي 8.500 شكوى خلال السنتين الأخيرتين.

وأفاد تقرير للوكالة الوطنية للنفايات حول تسيير النفايات بالجزائر، أن النظام يتكون من الرقم الأخضر (3007). وتطبيق النقال نظيف يمثل جسرا يربط بين المواطنين ومجمل مصالح تسيير النفايات. لا سيما البلديات لأنها تمكنهم من التبليغ عن أي إختلال في تسيير النفايات خاصة النقاط السوداء وغياب الجمع.ويسمح هذا النظام بدعم ومرافقة الجماعات المحلية، لتحسين تسيير النفايات وتحديد أماكن النقاط السوداء والمفرغات الفوضوية والقضاء عليها.

وأوضح التقرير، أن الشكاوى الواردة عبر الرقم الأخضر (3007) خلال هذه المرحلة بلغت 1.664 شكوى. مضيفا أن المنطقة الشمالية تمثل العدد الأكبر بـ 870 شكوى. تليها منطقة الهضاب العليا بـ 722 شكوى. في حين أن المنطقة الجنوبية سجلت العدد الأضعف بـ72 مكالمة. أما الشكاوى الواردة عبر تطبيق نظيف، كشفت مصالح الوكالة عن 6.780 شكوى خلال نفس الفترة. وجاءت المنطقة الشمالية في المقدمة بـ 3.419 شكوى. تليها منطقة الهضاب العليا بـ 2.819 شكوى، بينما سجلت المنقطة الجنوبية العدد الأقل بـ 543 شكوى.