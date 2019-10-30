الوكالة الوطنية للنفايات تشيد بأهمية محطات معالجة عصارة النفايات المنزلية

تنظم الوكالة الوطنية للنفايات، اليوم الأربعاء، يوما إعلاميا تكوينياحول تحضير، تركيب وتشغيل محطة معالجة عصارة النفايات المنزلية.

وشهد اللقاء اليوم حسب الوكالة مشاركة ممثلين من مديريات البيئة، وكذا مؤسسات تسيير مراكز الردم التقني على مستوى عدة ولايات.

وأوضحت الوكالة، أنه سيتم برمجة يوم تكويني آخر للولايات المتبقية في القريب العاجل.

وأشارت الوكالة إلى أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو التعريف بالعصارة وخصائصها و بطرق معالجتها.

كما سيتم برمج زيارة ميدانية الى مفرغة واد السمار المهيأة، وذلك قصد التعرف على المحطة، مكوناتها وكيفية تسييرها.

للتذكير يدخل هذا النشاط في إطار وزارة البيئة والطاقات المتجددة لتزويد مراكز الردم التقني بمحطات معالجة العصارة.