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الوكالة الوطنية للنفايات: جمع 40 ألف طن من نفايات الأضاحي

أخبار الجزائر
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الوكالة الوطنية للنفايات: جمع 40 ألف طن من نفايات الأضاحي
بقلم نادية بن طاهر

سجلت الوكالة الوطنية للنفايات، جمع حوالي 40 ألف طن من نفايات الأضاحي، الخاصة بالعيد.

ونقلت الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن المكلفة بالإعلام في الوكالة، سارة تازورت، تسجيل جمع  40 ألف طن من النفايات

ومن بين هذه النفايات، الجلود، ومخلفات الاضاحي، حيث تم جمعها خلال يومي العيد.

وأضافت ذات المتحدثة، أنه ومنذ بداية العام الجاري، سجلت الوكالة ارتفاعا في كمية النفايات المنزلية، بلغ 10 بالمئة.

وأكدت المكلفة بالإعلام، أنه تم استعمال نظام معلوماتي متطور، يصنف النفايات من حيث الكم والنوعي، ما يساهم في القيام بدراسات حولها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688033

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