«الولاة لهم صلاحية سحب الأراضي من المستثمرين الفنيانين في قطاع السياحة»

ليس لدينا مشكل العقار السياحي.. وزير السياحة:

«هناك العديد من المشاريع الفندقية المتوقفة.. وهذا أمر مؤسف»

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، إنه يمكن للولاة سحب قطع الأرض من المستثمرين في قطاع السياحة المتقاعسين مباشرة، مؤكدا أن الوزارة لا تشتكي من نقص في العقار السياحي، وإنما تبحث عن المستثمرين الجادين في السياحة.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السياحة، عبد القادر بن مسعود، على هامش الجلسات الجهوية لمنطقة الوسط، لتقييم المخطط التوجيهي لتهيئة السياحية لعشرة سنوات.

والتي نظمت بالعاصمة، أمس، أن الوزارة سجلت توقف إنجاز العديد من المشاريع الفندقية، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين المتقاعسين، من خلال السماح للولاة بسحب قطع الأرضي من هؤلاء المستثمرين مباشرة، بعد تسجيل تجاوزات أو تأخرا في وتيرة الإنجاز أو تسليم المشاريع المسطرة عبر إقليم الولاية.

وعبّر، الوزير بن مسعود، عن أسفه من التقارير التي وصلت دائرته الوزارية، بعد تسجيل العديد من المشاريع الفندقية المتوقفة، وأكد بأن مصالحه تحتاج إلى مستمثرين جادين، وأن هناك نقصا في العقار السياحي، باعتبار أن هناك 56 ألف هكتار مخصصة للاستثمار السياحي، و222 مناطق التوسع السياحي عبر الوطن.

مشيرا إلى هذا العقار كله موزع عبر مناطق التوسع السياحي وجاهز للاستثمار، وأنه خلال سنة 2019، ستقوم وزارة السياحة بتهئيتها.

وقال وزير السياحة بن مسعود، إن هناك استراتيجية دائمة مبنية على المتابعة الدائمة للمستثمرين ولمختلف المشاريع التي انطلقت الأشغال بها أو هي في طور الإنجاز، داعيا من الجماعات المحلية أن تقوم بدورها في متابعة كل مشاريع المستثمرين، لتفادي التأخر في الإنجاز والتسليم.