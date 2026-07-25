الولاة يتابعون تقدم البرامج التنموية عبر الوطن

يواصل ولاة الجمهورية عبر مختلف ولايات الوطن عقد الاجتماعات التنسيقية وتنظيم الخرجات الميدانية للوقوف على مدى تقدم البرامج التنموية ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطن.

ويأتي ذلك، حسب بيان لوزارة الداخلية، في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى تكريس ثقافة المتابعة الميدانية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.

وتشمل هذه المتابعة مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بقطاعات السكن، والصحة، والتربية، والموارد المائية، والتهيئة الحضرية. والطرقات، والرياضة.

حيث يتم الوقوف ميدانيًا على نسب الإنجاز، وتقييم وتيرة الأشغال، ورصد العراقيل، واتخاذ التدابير الكفيلة برفعها.

كما أسدى ولاة الجمهورية تعليمات لمختلف المتدخلين بضرورة احترام آجال الإنجاز، والتقيد بمعايير الجودة، وتسريع وتيرة الأشغال. بما يضمن وضع هذه المشاريع حيز الخدمة في أقرب الآجال. وتحسين نوعية الخدمات العمومية لفائدة المواطنين.

وتندرج هذه الاجتماعات والخرجات الميدانية في سياق تجسيد الرؤية الرامية إلى إرساء حوكمة ميدانية أكثر نجاعة. وضمان التنفيذ الفعلي للبرامج التنموية. وتعزيز ديناميكية التنمية المحلية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرّس تحسين إطارهم المعيشي عبر مختلف ربوع الوطن.