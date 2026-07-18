الولاة يتفقدون المشاريع التربوية بمختلف ولايات الوطن

يواصل الولاة خرجاتهم التفقدية للوقوف على مدى تقدم وتيرة إنجاز المشاريع التربوية بمختلف ولايات الوطن، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود الخاصة بالتحضيرات للدخول المدرسي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، شملت هذه الزيارات معاينة مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية الجديدة. إلى جانب متابعة عمليات التهيئة والتوسعة وإعادة التأهيل. فضلاً عن تدشين واستلام عدد من الهياكل التعليمية التي تم الانتهاء من إنجازها مؤخراً. بما يعكس الحرص الدائم للسلطات العمومية على دعم قطاع التربية وتعزيز الهياكل القاعدية الموجهة للتلاميذ عبر مختلف المناطق.

كما شكلت هذه الزيارات فرصة للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع التربية الوطنية. باعتباره من القطاعات ذات الأولوية. لاسيما من خلال مواصلة دعم الخارطة التربوية وتقليص الضغط على المؤسسات التعليمية. بما يضمن توفير بيئة تربوية ملائمة وتحسين نوعية التكفل بالتمدرس.

وفي ذات السياق، أسدى الولاة تعليمات صارمة تقضي بضرورة تدعيم الورشات. وتسريع وتيرة الأشغال مع الالتزام التام بمعايير الجودة واحترام آجال الإنجاز المحددة. قصد استلام المشاريع المتبقية في الآجال المسطرة. وضمان دخول مدرسي يتم في أفضل الظروف التنظيمية والبيداغوجية.