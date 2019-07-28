الولادات مجانية عند “البريفي” في 23 ولاية بالهضاب والجنوب

كشف وزير الصحة محمد ميراوي، عن قرار بالتكفل بتكاليف الولادات والأشعة والجراحة بالعيادات الخاصة على مستوى 23 ولاية.

وقال وزير الصحة لـ”النهار أونلاين” في أعقاب اجتماع جمعه بوزراء من الحكومة، لتطبيق قرارات هذه الأخيرة الأسبوع الماضي، لتحسين ظروف العلاج لسكان ولايات الجنوب والهضاب، إن القرار أصبح ساري المفعول بموجب اتفاقية مع وزارة العمل.

وأوضح الوزير ميراوي إن قرار التكفل بمجانية العلاج في العيادات الخاصة، يشمل التخصصات الجراحية وطب التوليد والأشعة والمخبر.

كما تحدث الوزير عن إقرار جملة من التحفيزات لفائذة المستثمرين الخواص في قطاع الصحة، لحثهم على الاستثمار في إنجاز عيادات خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا.