الولايات الـ10 الجديدة غير معنية بإجراءات الحجر الصحي

قرّر الوزير الأول، اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا، حسب بيان للوزارة الأولى.

وتندرج هذه التدابير دائمًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

وترمي هذه التدابير، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي، وكذا مع مراعاة إنشاء الولايات الجديدة.

وتم تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي، لمدة 15 يوما، على 19 ولاية، إبتداء من يوم غد الثلاثاء.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي 39 ولاية من بينها الولايات الجديدة وهي تيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وعين صالح، وعين قزام، وتقرت، وجانت، والـمغير والـمنيعة.