الولايات المتحدة: إخراج 70 قطعة نقدية من معدة تمساح

يُزعم أن ثيبودوكس، البالغ من العمر 36 عامًا، ابتلع عملات معدنية ألقاها الزوار في حوض السباحة الخاص به.

وحثت حديقة الحيوان المصطافين على عدم رمي الأموال في حظائر الحيوانات.

70 قطعة نقدية في بطن تمساح. هذا هو الاكتشاف المحزن الذي توصل إليه حراس حديقة حيوان هنري دورلي في أوماها، نبراسكا (الولايات المتحدة)، أثناء فحص روتيني لحيواناتهم.

“الأجسام المعدنية الغريبة”

وخلال الفحص الطبي، خضعت عشرة تماسيح من حديقة الحيوان لفحوصات الدم والأشعة السينية. للتأكد من صحتها. بعد اكتشاف وجود “أجسام معدنية غريبة” في معدته. كان لا بد من “تخدير ثيبودوكس وتنبيبه”، كما تقول صحيفة USA Today.

كما قالت كريستينا بلوج، الطبيبة البيطرية التي قادت التدخل: “تم وضع أنبوب بلاستيكي لحماية فمه. وتمرير الأدوات المستخدمة للوصول إلى الأجزاء، مثل الكاميرا، بشكل آمن”.

ووفقا لمسؤولي حديقة الحيوان، فقد ابتلع التمساح أجزاء ألقاها الزوار في حوض السباحة قبل أن تتدخل خدمة التنظيف.

ولمنع تكرار هذا النوع من الحوادث، نشرت إدارة حديقة الحيوان تحذيرًا على فيسبوك. لتذكير الناس بمنع رمي العملات المعدنية في المناطق المائية التي تتواجد فيها الحيوانات.

وجاء في المنشور: “لا ينبغي للزوار رمي العملات المعدنية في المسطحات المائية بحديقة الحيوان. يمكن استبدال العملات المعدنية بعملة تذكارية في إحدى آلات حديقة الحيوان العديدة. أو في بئر التمنيات الموجود في ردهة حديقة الحيوان. قبة الصحراء”.

كما علمت حديقة الحيوان أنه تم استخراج جميع الأجزاء من بطن التمساح الذي عاد بالفعل إلى حظيرته. وأضافت الإدارة أنه كإجراء وقائي، من “المحتمل” أن تخضع التماسيح الأخرى لنفس المراقبة.