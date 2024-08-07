الولايات المتحدة: إلغاء رحلة جوية بعد اعتقال الطيار

ألغيت رحلة لشركة فرونتير إيرلاينز الأسبوع الماضي بسبب اعتقال الشرطة المحلية لأحد الطيارين، حسبما ذكرت شبكة ABC News.

وكان من المقرر أن تقلع الرحلة رقم 3195 يوم الخميس الموافق 1 أوت في تكساس في وقت متأخر من بعد الظهر. في مطار هيوستن لتنضم إلى مطار دالاس فورت وورث. ولكن قبل أن يتمكن الركاب من ركوب الطائرة، ألقت شرطة هيوستن القبض على أحد الطيارين.

خطوط فرونتير الجوية هي شركة طيران أمريكية منخفضة التكلفة. مقرها في مطار دنفر في كولورادو، والتي تخدم المناطق الداخلية من الولايات المتحدة والدول المجاورة.

وفي حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، أي قبل ساعة ونصف من الموعد المقرر لمغادرة الرحلة. صعد ضباط الشرطة على متن الطائرة لاعتقال وإبعاد أحد الطيارين، البالغ من العمر 45 عامًا. بموجب مذكرة اعتقال بتهمة العنف المنزلي.

وقالت شرطة هيوستن لوسائل الإعلام الأمريكية إن الطيار “تم احتجازه دون وقوع أي حادث”. نظرًا لعدم تمكن أي طيار من استبدال المقعد المفقود في الوقت المناسب. اضطرت شركة الطيران إلى إلغاء الرحلة المخطط لها في اللحظة الأخيرة.

وأكدت شركة فرونتير إيرلاينز، في بيان لها، اعتقال الطيار، موضحة أن الأمر لا علاقة له بأداء مهامه داخل الشركة. وأنه تم قبل صعود ركاب الرحلة على متن الطائرة.