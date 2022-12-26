الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الثلجية إلى 34 شخصا

ارتفع عدد قتلى جراء العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 34 شخصا.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 34 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات. بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو و12 على الأقل في ولاية نيويورك. مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.

ونشرت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، الحرس الوطني في مقاطعة آيري، وخاصة في مدينة بافالو، شمال شرقي الولاية. وهي المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة.

وأكدت هوشول أن العاصفة التي تهب على المدينة هي “أزمة ذات أبعاد مهولة” وهي “أسوأ الأسوأ على الإطلاق”. مع تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2.4 متر) أمام أبواب المنازل وانقطاع التيار الكهربائي. ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، إن حوالي 60 في المائة من سكان الولايات المتحدة تم تحذيرهم من العاصفة. وتوقعت خدمة الأرصاد أن تستمر العاصفة، خلال عطلة نهاية الأسبوع. قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية “بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وإجتاحت عاصفة ثلجية معظم أنحاء الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بسبب البرد وحوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص. وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

وحسبما أفادت به وسائل الإعلام، فإنه من المتوقع أن يتسبب الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق.

وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة. وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص. وذلك إنخفاضا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر.

وأدت الإضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأميركيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام.