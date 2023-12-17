الولايات المتحدة: اكتشاف حطام سفينة مفقودة منذ 152 عامًا

اختفت السفينة الشراعية ذات الصواري الثلاثة عام 1871 أثناء الحريق الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

في المجمل، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 6000 سفينة غرقت في منطقة البحيرات العظمى منذ أواخر القرن السابع عشر.

في البداية ظنوا أنه أخطبوط كبير. أثناء الصيد هذا الصيف في بحيرة ميشيغان بالولايات المتحدة. اكتشف أب وابنته البالغة من العمر 6 سنوات حطام سفينة اختفت منذ أكثر من 150 عامًا. حسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام في البلاد.

لقد كانت جمعية ويسكونسن التاريخية (برنامج الحفاظ على البيئة البحرية. وعلم الآثار التابع لجمعية ويسكونسن التاريخية) هي التي كشفت أخيرًا اللغز.

ووفقا لها، فإن السفينة الشراعية ذات الصواري الثلاثة جورج إل نيومان هي التي اختفت عام 1871.

الحطام هو سفينة شراعية خشبية ذات ثلاثة صاري. على الرغم من أن هوية الحطام لم يتم تأكيدها بعد، إلا أن الموقع والبيانات الحالية المتاحة. تتطابق مع موقع السفينة جورج إل نيومان ذات الصواري الثلاثة”.

وجنحت السفينة، التي كان طولها حوالي 120 قدمًا، في 8 أكتوبر 1871 أثناء إبحارها وسط دخان كثيف. ناجم عن حريق البشتيغو العظيم – وهو الحريق الأكثر فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأدى حريق الغابات الهائل هذا إلى حرق ما يقرب من 500 ألف هكتار وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 1500 شخص.

واحترقت بلدة بشتيجو في غضون ساعة، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، كما احترقت 16 بلدة أخرى.

وفقًا للسجلات التاريخية، تم إنقاذ الطاقم من قبل حارس منارة الجزيرة الخضراء من بشتيجو. تقول جمعية ويسكونسن التاريخية: “لقد بقوا في المنارة لمدة أسبوع بينما كانوا يحاولون إنقاذ ما في وسعهم من السفينة العالقة”.

وسيقوم باحثو المنظمة بدراسة السفينة في ربيع عام 2024. وقال تيم وولاك، الصياد الذي اكتشف جورج إل نيومان: “أعتقد أنه سيتعين علينا صيد المزيد ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا العثور على حطام آخر”.